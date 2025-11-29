Podistica Valdipesa quasi una famiglia La festa della società

San Casciano (Firenze), 29 novembre 2025 – La Famiglia Podistica Valdipesa si è ritrovata a San Casciano per una serata che ha avuto il sapore delle grandi occasioni. Alla soglia del ventesimo anno di vita, il sodalizio ha mostrato ancora una volta la propria compattezza: 51 soci presenti su 60, un numero che parla da sé e testimonia la forza di un gruppo che nel tempo ha saputo crescere, correre e soprattutto restare unito. La cena conviviale si è trasformata in un vero e proprio inno alla tradizione toscana, con piatti generosi e profumi che riportano alle radici del territorio: penne alla matriciana, pici al cinghiale e l’immancabile “Peposo”, fiore all’occhiello della casa, reso ancora più autentico dal Chianti Gallo Nero che ha accompagnato la serata con la sua nota calda e conviviale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

