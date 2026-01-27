Giusto chiudere le scuole Invito a fare smart working
La decisione di chiudere le scuole ha suscitato discussioni tra politici e cittadini. In questo contesto, si propone di favorire lo smart working come soluzione alternativa, per garantire continuità e sicurezza. La mobilitazione di esponenti politici e l’interesse pubblico evidenziano l’importanza di trovare misure adeguate per tutelare salute e attività economiche.
Interrogazioni parlamentari e un ordine del giorno in consiglio comunale (presentato dal Pd Giungi), il capogruppo regionale del Pd Pierfrancesco Majorino pronto a mobilitare la piazza. Ieri è stato un altro giorno di polemiche sull'ipotetica presenza di agenti dell'Ice a Milano per le Olimpiadi invernali 2026, l'agenzia federale Usa anti immigrazione coinvolta nei tragici fatti di Minneapolis. A innescare un cortocircuito è il governatore Attilio Fontana, che prima conferma che «saranno qui, ma solo per scortare il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio, quindi solo in misura difensiva», poi smentisce: precisa di non averne parlato in maniera ipotetica, non avendo informazioni». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Giusto chiudere
Tutti i tablet e i computer portatili che trovi ora in sconto, per aggiornare il tuo modo di fare smart working
Smart working, un'opportunità a metà
Lo smart working rappresenta un’opportunità di flessibilità organizzativa, non una semplice alternativa alla presenza in ufficio.
Girl loses control of bike, falls on School King. He falls for her instantly—She became his worl
Ultime notizie su Giusto chiudere
Argomenti discussi: Giusto chiudere le scuole. Invito a fare smart working; Dalla ''Logica della Paura'' alla ''Logica del Diritto'': perché chiudere le scuole non è sempre la scelta giusta; Scuole in SOS: le cattedre sono vuote, ma i docenti non rispondono agli interpelli; Il Regno Unito sta valutando la chiusura delle scuole per due giorni a causa delle alte temperature.
Giusto chiudere le scuole. Invito a fare smart workingIl sindaco smonta le proteste Pd e firma l'ordinanza. Cortocircuito sull'Ice Usa. Sala attacca Piantedosi ... ilgiornale.it
Staffetta per non chiudere le scuoleUna staffetta sotto l’Ufficio scolastico regionale finché le cose non saranno messe a posto e per ribadire che la scuola non è un posto dove parcheggiare i figli. Da ieri e fino a data da ... ilrestodelcarlino.it
Domenica sera, il modo giusto per chiudere la giornata C’è chi ha voglia di uscire, chi preferisce stare sul divano, chi passa al volo a prendere la pizza. La domenica sera è fatta per scegliere senza stress Da Pizza Flash Cuneo trovi tutto: tavolo per m - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.