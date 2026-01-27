Giusto chiudere le scuole Invito a fare smart working

Da ilgiornale.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione di chiudere le scuole ha suscitato discussioni tra politici e cittadini. In questo contesto, si propone di favorire lo smart working come soluzione alternativa, per garantire continuità e sicurezza. La mobilitazione di esponenti politici e l’interesse pubblico evidenziano l’importanza di trovare misure adeguate per tutelare salute e attività economiche.

Interrogazioni parlamentari e un ordine del giorno in consiglio comunale (presentato dal Pd Giungi), il capogruppo regionale del Pd Pierfrancesco Majorino pronto a mobilitare la piazza. Ieri è stato un altro giorno di polemiche sull'ipotetica presenza di agenti dell'Ice a Milano per le Olimpiadi invernali 2026, l'agenzia federale Usa anti immigrazione coinvolta nei tragici fatti di Minneapolis. A innescare un cortocircuito è il governatore Attilio Fontana, che prima conferma che «saranno qui, ma solo per scortare il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio, quindi solo in misura difensiva», poi smentisce: precisa di non averne parlato in maniera ipotetica, non avendo informazioni». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

giusto chiudere le scuole invito a fare smart working

© Ilgiornale.it - "Giusto chiudere le scuole. Invito a fare smart working"

Approfondimenti su Giusto chiudere

Tutti i tablet e i computer portatili che trovi ora in sconto, per aggiornare il tuo modo di fare smart working

Smart working, un'opportunità a metà

Lo smart working rappresenta un’opportunità di flessibilità organizzativa, non una semplice alternativa alla presenza in ufficio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Girl loses control of bike, falls on School King. He falls for her instantly—She became his worl

Video Girl loses control of bike, falls on School King. He falls for her instantly—She became his worl?

Ultime notizie su Giusto chiudere

Argomenti discussi: Giusto chiudere le scuole. Invito a fare smart working; Dalla ''Logica della Paura'' alla ''Logica del Diritto'': perché chiudere le scuole non è sempre la scelta giusta; Scuole in SOS: le cattedre sono vuote, ma i docenti non rispondono agli interpelli; Il Regno Unito sta valutando la chiusura delle scuole per due giorni a causa delle alte temperature.

giusto chiudere le scuoleGiusto chiudere le scuole. Invito a fare smart workingIl sindaco smonta le proteste Pd e firma l'ordinanza. Cortocircuito sull'Ice Usa. Sala attacca Piantedosi ... ilgiornale.it

Staffetta per non chiudere le scuoleUna staffetta sotto l’Ufficio scolastico regionale finché le cose non saranno messe a posto e per ribadire che la scuola non è un posto dove parcheggiare i figli. Da ieri e fino a data da ... ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.