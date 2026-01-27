giusto chiudere le scuole invito a fare smart working

La decisione di chiudere le scuole ha suscitato discussioni tra politici e cittadini. In questo contesto, si propone di favorire lo smart working come soluzione alternativa, per garantire continuità e sicurezza. La mobilitazione di esponenti politici e l’interesse pubblico evidenziano l’importanza di trovare misure adeguate per tutelare salute e attività economiche.

Interrogazioni parlamentari e un ordine del giorno in consiglio comunale (presentato dal Pd Giungi), il capogruppo regionale del Pd Pierfrancesco Majorino pronto a mobilitare la piazza. Ieri è stato un altro giorno di polemiche sull'ipotetica presenza di agenti dell'Ice a Milano per le Olimpiadi invernali 2026, l'agenzia federale Usa anti immigrazione coinvolta nei tragici fatti di Minneapolis. A innescare un cortocircuito è il governatore Attilio Fontana, che prima conferma che «saranno qui, ma solo per scortare il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio, quindi solo in misura difensiva», poi smentisce: precisa di non averne parlato in maniera ipotetica, non avendo informazioni». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Lo smart working rappresenta un’opportunità di flessibilità organizzativa, non una semplice alternativa alla presenza in ufficio.

