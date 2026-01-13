A causa di recenti episodi di violenza e risse nel centro città, le autorità hanno deciso di adottare misure più restrittive. Da oggi, bar e negozi di vicinato dovranno abbassare le saracinesche alle 18 e sospendere la vendita di alcolici nello stesso orario. Questa decisione mira a garantire maggiore sicurezza e tranquillità nelle zone interessate.

Saracinesche di bar e negozi di vicinato abbassate dalle 18 e stop alla vendita di bevande alcoliche dalla stessa ora per tutti i negozi. Il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, ha firmato nelle scorse ore un’ordinanza per la sicurezza urbana che prevede limitazioni temporanee agli orari di apertura e vendita di bevande alcoliche per asporto per i negozi in via Libertà (nel tratto compreso fra via Cadorna e via Carducci) e in Piazza Turati. Motivo? Porre fine alle liti, risse, schiamazzi e disturbo della quiete pubblica. "Si tratta di un intervento necessario e proporzionato per dare una risposta concreta alle legittime richieste di sicurezza dei cittadini e restituire piena vivibilità a spazi urbani che devono poter essere fruiti serenamente da tutti - spiega il sindaco -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenze, risse e paura in centro. Giro di vite per bar e negozi : "Stop alla vendita di alcolici"

