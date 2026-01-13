Violenze risse e paura in centro Giro di vite per bar e negozi | Stop alla vendita di alcolici
A causa di recenti episodi di violenza e risse nel centro città, le autorità hanno deciso di adottare misure più restrittive. Da oggi, bar e negozi di vicinato dovranno abbassare le saracinesche alle 18 e sospendere la vendita di alcolici nello stesso orario. Questa decisione mira a garantire maggiore sicurezza e tranquillità nelle zone interessate.
Saracinesche di bar e negozi di vicinato abbassate dalle 18 e stop alla vendita di bevande alcoliche dalla stessa ora per tutti i negozi. Il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, ha firmato nelle scorse ore un’ordinanza per la sicurezza urbana che prevede limitazioni temporanee agli orari di apertura e vendita di bevande alcoliche per asporto per i negozi in via Libertà (nel tratto compreso fra via Cadorna e via Carducci) e in Piazza Turati. Motivo? Porre fine alle liti, risse, schiamazzi e disturbo della quiete pubblica. "Si tratta di un intervento necessario e proporzionato per dare una risposta concreta alle legittime richieste di sicurezza dei cittadini e restituire piena vivibilità a spazi urbani che devono poter essere fruiti serenamente da tutti - spiega il sindaco -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Vendita alcolici a minori: nei guai un bar del centro storico
Leggi anche: Controlli anticrimine a Bari e provincia: giro di vite contro spaccio e violenze
Giovani tra risse e violenza: Qui in centro c’è paura: mentalità da combattenti e con una cultura da gang; Violenze, risse e paura in centro. Giro di vite per bar e negozi : Stop alla vendita di alcolici; Due aggressioni nella zona di Termini: uomo in fin di vita e rider ferito. Caccia all'uomo in corso; Aggredisce due commercianti, poi un tassista e i poliziotti: caos in centro a Carpi.
Violenze, risse e paura in centro. Giro di vite per bar e negozi: "Stop alla vendita di alcolici" - Cinisello, scattano i divieti per le attività di via Libertà (tra via Cadorna e via Carducci) e piazza Turati. msn.com
150 uomini e 1 donna… | True crime italiano | Documentari sul crimine
Piazza Duomo a Milano chiusa per evitare le risse dei maranza degli anni scorsi, mentre in tante città italiane si registrano violenze da parte dei cosiddetti “nuovi italiani”. Per quanto ancora dovremo avere paura di uscire a festeggiare con gli amici a causa di i - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.