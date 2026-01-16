Gioseppo Woman presenta “Il Capriccio”, una capsule collection che anticipa la stagione Spring Summer 2026. Caratterizzata da dettagli animalier e nuove silhouette, questa proposta unisce stile e audacia in modo equilibrato. Un'anteprima pensata per interpretare la primavera e il risveglio dei sensi, offrendo un’opzione versatile e di carattere per chi cerca un affascinante tocco di originalità.

Irresistibile, magnetica, seducente. Gioseppo Woman apre le porte alla Spring Summer 2026 con un’anteprima che sa di primavera e di risveglio dei sensi. Il nome della capsule è già una dichiarazione d’intenti: “Il Capriccio”, una linea di calzature grintose e raffinate allo stesso tempo, pensata per chi vive la moda come un gesto di desiderio, libero da regole e convenzioni. La capsule “Il Capriccio” gioca con materiali e pattern che non passano inosservati. A dominare la scena sono le creazioni in pelle naturale arricchite da stampe di carattere, con un immaginario animalier contemporaneo: Ne nasce una calzatura versatile, ultraleggera e sorprendentemente funzionale, pensata per accompagnare la giornata in ogni momento: dal look più quotidiano a quello più curato, senza rinunciare a comfort e stile. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Gioseppo Woman anticipa la SS 26 con “Il Capriccio”: una capsule audace tra istinto, animalier e nuove silhouette

