Giorno memoria Meloni | antisemitismo morbo che torna a diffondersi

Il Giorno della Memoria è un’occasione per riflettere sull’importanza di ricordare le atrocità del passato e combattere ogni forma di antisemitismo. Nonostante i progressi, questo pregiudizio resta presente, richiedendo attenzione e impegno costante. Solo attraverso la memoria e la consapevolezza possiamo contribuire a promuovere un dialogo più rispettoso e tollerante nella società.

Roma, 27 gen. (askanews) – “Purtroppo, a distanza di molti anni, l’antisemitismo non è stato ancora definitivamente sconfitto. È un morbo che è tornato a diffondersi, con forme nuove e virulente. Oggi ribadiamo il nostro impegno per prevenire e combattere ogni declinazione di questa piaga, che avvelena le nostre società e ha l’obiettivo di demolire i principi di libertà e rispetto che sono alla base della coesione sociale”. Lo afferma in una dichiarazione la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in occasione del Giorno della Memoria. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Giorno della Memoria è un momento per riflettere sulla storia e sui rischi di antisemitismo.

In occasione del Giorno della Memoria, Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di ricordare le atrocità dei campi di concentramento e di rinnovare l’impegno contro il crescente antisemitismo che si sta diffondendo nuovamente.

