Giorno della Memoria Lattuca | Obiettivo era cancellare gli ebrei dalla faccia della terra Anche a Gaza disegno di sterminio

Oggi si celebra il Giorno della Memoria, un momento per ricordare le vittime dell’Olocausto. Lattuca afferma che il vero scopo dei nazisti era cancellare gli ebrei dalla faccia della Terra. Ricorda anche che, nel 2024, si parla ancora di sterminio, questa volta a Gaza. La giornata serve a mantenere vivo il ricordo di chi ha sofferto e di chi è stato ucciso.

"Credo che questa giornata ci affidi il compito di ricordare le vittime: innanzitutto i nostri concittadini, i cesenati, gli italiani ebrei deportati e sterminati. Ricordare anche quei concittadini italiani che, con coraggio e senso dell'onore, rischiarono tutto per tentare di proteggerli:

