Il Giorno della Memoria ricorda le vittime della Shoah, a 81 anni dall’abbattimento dei cancelli di Auschwitz. È un momento di riflessione sul passato e sull’importanza di preservare la memoria storica per evitare che simili atrocità si ripetano. Meloni ha sottolineato la gravità di un disegno diabolico volto a cancellare gli ebrei dall’Europa, evidenziando la necessità di mantenere alta l’attenzione su questo tema.

ROMA – “Il 27 gennaio di ottantuno anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’abisso della Shoah”. E’ quanto afferma la presidente del consiglio, Giorgia Meloni (foto), in occasione del Giorno della memoria. “Da quel momento, tutto è cambiato. La più grande macchina di morte concepita nella storia dell’umanità – aggiunge la premier – mostrava a tutti la sua ferocia, la sua sistematicità, il suo disegno diabolico. Milioni di persone strappate dalle loro case e uccise nei campi di sterminio, solo perché di religione ebraica. Un piano congegnato e messo in atto per cancellare dall’Europa ogni traccia della presenza, millenaria e feconda, degli ebrei e delle comunità ebraiche”, conclude Meloni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Giorno della memoria, Meloni: “Disegno diabolico per cancellare gli ebrei dall’Europa”

Il Giorno della Memoria ricorda le tragedie della Shoah e l'importanza di preservare la memoria storica.

Il Giorno della Memoria è un'occasione per ricordare le vittime dell'Olocausto e delle persecuzioni.

