Giorno della Memoria | la sindaca Salis Da Minneapolis ricordiamo che la violenza può tornare

Il Giorno della Memoria rappresenta un’occasione di riflessione sulla memoria storica e sui valori di pace e tolleranza. La sindaca Salis sottolinea l’importanza di ricordare le tragedie del passato per evitare che la violenza ritorni, anche in contesti diversi come quello degli Stati Uniti. Un momento di consapevolezza necessario per promuovere una società più giusta e rispettosa.

"Quello che sta succedendo nelle strade degli Stati Uniti, che da tutti viene identificata come la più grande democrazia del pianeta, mette orrore e mette i brividi". A dirlo è la sindaca Silvia Salis, questa mattina, in occasione della cerimonia di commemorazione per il Giorno della Memoria, che si è tenuta a palazzo Ducale. Un parallelismo, quello di Salis, che collega l'attualità allo sterminio nazista degli ebrei, perché, avverte: "La memoria non è un esercizio legato al passato ma un'attività del presente e soprattutto del futuro. Stiamo vivendo un momento internazionale di grande preoccupazione, di grande violenza".🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il Giorno della Memoria è un'occasione per riflettere sulle atrocità del passato.

