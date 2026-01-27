Giorno della Memoria cerimonia di deposizione della corona all' Università di Modena

La cerimonia di deposizione della corona presso l'Università di Modena rappresenta un momento di riflessione importante. Ricordare i docenti e gli studenti perseguitati durante le leggi razziali sottolinea l'impegno a mantenere vivi i valori di libertà, verità e giustizia, fondamentali per una società democratica e pacifica. Un'occasione per consolidare il senso di responsabilità civica e morale.

"Ricordare i docenti e gli studenti perseguitati a causa delle leggi razziali è un dovere morale e civile per tutti noi, che anche oggi siamo chiamati ad essere testimoni di libertà, verità e giustizia, per preservare i valori della democrazia e della pace, pilastri di una comunità che non.

