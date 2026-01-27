Giorni della merla | cosa dice la leggenda e perché quest' anno la primavera potrebbe essere più calda

I Giorni della merla sono tradizionalmente considerati i giorni più freddi dell’anno, dal 29 al 31 gennaio. Questa leggenda, radicata nella cultura italiana, associa il freddo intenso a un evento storico e simbolico. Con il cambiamento climatico, le temperature potrebbero influenzare la percezione di questo periodo, portando a inverni più miti e a una nuova interpretazione delle tradizioni stagionali.

Arriva il tormentone meteorologico più vecchio del Belpaese. Il 29, il 30 e il 31 gennaio sono infatti detti i “Giorni della merla” che, tradizionalmente, si dice siano i giorni più freddi dell'anno. E se è vero che dagli ultimi giorni di gennaio è possibile capire come sarà la primavera allora.🔗 Leggi su Monzatoday.it

I Giorni della Merla, tradizione che segna gli ultimi giorni di gennaio, si avvicinano anche nel 2026, con date fissate al 29, 30 e 31 gennaio.

Giorni della merla: cosa dice la leggenda e perché quest'anno la primavera potrebbe essere più caldaSe in pochi conoscono queste leggende, tutti sanno che se i Giorni della merla sono particolarmente freddi, la primavera sarà bella, ma se sono caldi, la primavera ritarderà. E insomma, visto che le ... monzatoday.it

Giorni della merla: quest’anno forse la tradizione decide di fare sul serioDopo anni di inverni troppo miti, nel 2026, se le previsioni saranno confermate, 29, 30 e 31 gennaio porteranno temperature polari e neve, rispettando perfettamente l'antica leggenda del freddo più in ... iodonna.it

