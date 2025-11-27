Giornata Mondiale di lotta contro l’Aids tornano gli Hiv test days | tutte le informazioni
“Vieni a fare il test dell’Hiv in questi giorni e tutto l’anno”. E’ l’invito che lancia l’Ausl Romagna in occasione della Giornata mondiale di lotta contro l’Aids (lunedì 1 dicembre) tornando a proporre gli Hiv Test Days, con l’apertura straordinaria degli ambulatori di Malattie Infettive. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
