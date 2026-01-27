Giornata della memoria Meloni | L’antisemitismo torna a diffondersi

In occasione della Giornata della Memoria, Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di contrastare l’antisemitismo, riaffermando l’impegno del governo italiano in questa battaglia. È un momento per ricordare e riflettere sulla storia, promuovendo valori di rispetto e tolleranza per prevenire ogni forma di intolleranza e discriminazione.

Giorgia Meloni ha diffuso un’ampia dichiarazione oggi, in occasione della giornata della Memoria, ribadendo l’impegno del governo nella «lotta contro l’antisemitismo». Il ricordo della caduta di Auschwitz. La premier ricorda che il 27 gennaio furono abbattuti i cancelli di Auschwitz: «La più grande macchina di morte concepita nella storia dell’umanità mostrava a tutti la sua ferocia, la sua sistematicità, il suo disegno diabolico. Milioni di persone strappate dalle loro case e uccise nei campi di sterminio, solo perché di religione ebraica. Un piano congegnato e messo in atto per cancellare dall’Europa ogni traccia della presenza, millenaria e feconda, degli ebrei e delle comunità ebraiche».🔗 Leggi su Open.online

In occasione del Giorno della Memoria, Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di ricordare le atrocità dei campi di concentramento e di rinnovare l’impegno contro il crescente antisemitismo che si sta diffondendo nuovamente.

L’antisemitismo rappresenta ancora una sfida, con forme nuove e più aggressive rispetto al passato.

Giorno della Memoria 2026, Meloni: Condanniamo la complicità del regime fascista nelle persecuzioni. Un'ignominia le leggi razzialiNelle celebrazioni della Giorno della Memoria in cui si ricordano la persecuzione, deportazione e lo sterminio degli ebrei tra il 1933 e il 1945, le solenni cerimonie al Qurinale alla presenza di Se ... tg.la7.it

Giorno della Memoria. Giorgia Meloni: Condanniamo la complicità del regime fascistaIl messaggio della premier: Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall'ignominia delle leggi razziali del 1938 ... huffingtonpost.it

27 gennaio – Giornata della Memoria La memoria non è solo ricordo. È responsabilità. È scegliere di non voltarsi dall’altra parte. Ricordare significa dare un nome al dolore, ascoltare il silenzio di chi non ha potuto raccontare, custodire le vite spezzate dall’odi - facebook.com facebook