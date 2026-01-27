Antisemitismo Meloni | morbo che è tornato a diffondersi

L’antisemitismo rappresenta ancora una sfida, con forme nuove e più aggressive rispetto al passato. Nonostante gli sforzi, questo fenomeno persiste e richiede attenzione costante per essere contrastato e prevenuto. Un impegno che coinvolge istituzioni, società civile e cittadini per difendere i valori di tolleranza e rispetto.

"Purtroppo, a distanza di molti anni, l'antisemitismo non è stato ancora definitivamente sconfitto. È un morbo che è tornato a diffondersi, con forme nuove e virulente. Oggi ribadiamo il nostro impegno per prevenire e combattere ogni declinazione di questa piaga, che avvelena le nostre società e ha l'obiettivo di demolire i principi di libertà e rispetto che sono alla base della coesione sociale". Lo afferma in una dichiarazione la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel Giorno della Memoria.

In occasione del Giorno della Memoria, Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di ricordare le atrocità dei campi di concentramento e di rinnovare l’impegno contro il crescente antisemitismo che si sta diffondendo nuovamente.

La Giornata della Memoria è un momento di riflessione per ricordare le vittime dell'Olocausto e riconoscere il valore di chi ha rischiato la propria vita per opporsi al nazismo.

