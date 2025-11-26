Il Centro d’arte Raffaello inaugura La terra al centro mostra personale del maestro Navarra

26 nov 2025

Il Centro d’arte Raffaello inaugura “La terra al centro” mostra personale del maestro Navarra, a cura dell’antropologa Rita Cedrini che avrà luogo venerdì 5 Dicembre, ore 18, in via Notarbartolo 9e.La rassegna, composta da 30 opere, propone un percorso immersivo nel mondo pittorico di Navarra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

