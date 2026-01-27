Giornata della Memoria | i film e le serie da vedere in tv e streaming

In occasione della Giornata della Memoria, molte piattaforme trasmettono film e serie che trattano le persecuzioni, le deportazioni e le storie di resistenza del passato. Un’occasione per approfondire temi storici importanti attraverso contenuti audiovisivi, disponibili in TV e streaming, per una riflessione consapevole e rispettosa delle vittime.

Roma, 27 gennaio 2026 – Nel Giorno della Memoria, le principali reti generaliste e tematiche concentrano il palinsesto su cinema, docufilm e serie che raccontano persecuzioni, deportazioni e scelte di resistenza. Qui sotto la selezione, con orari, per orientarsi tra programmazione lineare e piattaforme. Rai: doc in prima serata e cinema sulle reti tematiche. Su Rai 1 l’appuntamento chiave è in prima serata con un doc a puntate: 21:30 – “Morbo K. Chi salva una vita salva il mondo intero” (prima parte, seconda parte il 28 gennaio). Sulle reti cinema e cultura, spazio a film e documentari: Rai Movie, 14:00 – “Andremo in città” (Nelo Risi).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Giornata Memoria

Oggi inizia la 19ª giornata di Serie A, il primo turno infrasettimanale del 2026.

La 20ª giornata di Serie A si avvicina, offrendo un intenso programma di partite che potrai seguire in TV e streaming su Sky e DAZN.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

QUANDO IL PERCORSO CONTA PIÙ DELLA PARTENZA! MIRIAM LEONE passa dal BSMT!

Ultime notizie su Giornata Memoria

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Giornata della Memoria, il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli di Auschwitz.

Giorno della Memoria, Meloni condanna la complicità del fascismoIl 27 gennaio di ottantuno anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’abisso della Shoah. Da quel momento, tutto è cambiato. La più grande macchina di ... italiaoggi.it

Giorno della Memoria 2026: i film più belli e commoventi sulla Shoah in televisione e oggi nei cinemaAnche quest'anno l'offerta nei palinsesti è ricchissima di film d'autori, grandi classici e documentari. In sala invece il commovente film francese La stanza di Mariana ... iodonna.it

Oggi, per la Giornata della Memoria, ribadiamo il nostro forte no all’antisemitismo che rialza la testa e la necessità di non dimenticare mai: tenere viva la memoria della Shoah è un dovere morale. - facebook.com facebook

Per non dimenticare. Giornata della #Memoria Presentate le iniziative patrocinate dalla #Presidenza del Consiglio dei #ministri. #27gennaio1945 #Auschwitz #AndreaAbodi #NoemiDiSegni #PasqualeAngelosanto x.com