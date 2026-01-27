Giornata della Memoria | i film e le serie da vedere in tv e streaming

In occasione della Giornata della Memoria, molte piattaforme trasmettono film e serie che trattano le persecuzioni, le deportazioni e le storie di resistenza del passato. Un’occasione per approfondire temi storici importanti attraverso contenuti audiovisivi, disponibili in TV e streaming, per una riflessione consapevole e rispettosa delle vittime.

Roma, 27 gennaio 2026 – Nel Giorno della Memoria, le principali reti generaliste e tematiche concentrano il palinsesto su cinema, docufilm e serie che raccontano persecuzioni, deportazioni e scelte di resistenza. Qui sotto la selezione, con orari, per orientarsi tra programmazione lineare e piattaforme. Rai: doc in prima serata e cinema sulle reti tematiche. Su Rai 1 l’appuntamento chiave è in prima serata con un doc a puntate: 21:30 – “Morbo K. Chi salva una vita salva il mondo intero” (prima parte, seconda parte il 28 gennaio). Sulle reti cinema e cultura, spazio a film e documentari: Rai Movie, 14:00 – “Andremo in città” (Nelo Risi).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

