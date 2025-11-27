Alessandra Amoroso la prima foto a due mesi dal parto in viaggio con Penny ed Emma
Alessandra Amoroso sta attraversando un periodo tanto intenso quanto meraviglioso: a settembre è diventata mamma della piccola Penelope e ha scelto di tenersi un po’ più lontana dai social per proteggere la sua nuova quotidianità familiare. Tra rumors e la curiosità dei fan, è arrivata la prima foto a due mesi dal parto che la ritrae insieme alla sua bambina. Un momento tenerissimo condiviso da una collega che per lei è quasi di famiglia: Emma. Alessandra Amoroso, la foto in viaggio con Penelope. Un 2025 carico di emozioni e grandi novità quello vissuto da Alessandra Amoroso. Un tour col pancione, una proposta di matrimonio da parte del compagno Valerio Pastore e l’arrivo, a settembre, della piccola di casa, Penelope. 🔗 Leggi su Dilei.it
Scopri altri approfondimenti
Una delle prime apparizioni di Alessandra Amoroso insieme a sua figlia Penelope da quando è nata, in loro compagnia Emma Marrone che immortala questo momento bellissimo scrivendo “La pezza + la pezzettina di cuore ?” citando una delle canzoni che - facebook.com Vai su Facebook
Alessandra @AmorosoOF sarà ospite domani sera del concerto benefico “La Musica nel Cuore” in Piazza Duomo a Milano. Vai su X
Alessandra Amoroso culla la figlia Penelope: la prima foto social dopo 2 mesi di silenzio la pubblica Emma Marrone - In queste ore è comparsa tra le storie di Emma Marrone, mentre cullava la piccola Penelope. Come scrive fanpage.it
Alessandra Amoroso e la figlia Penelope: la foto della “zia” Emma Marrone è dolcissima - I fan di Alessandra Amoroso sanno bene quanto ci tenga alla sua privacy e l’hanno sempre rispettata. Segnala rds.it
Alessandra Amoroso mamma dolcissima in treno con in braccio la figlia Penelope di 2 mesi e mezzo: la foto - Alessandra Amoroso mamma dolcissima in treno con in braccio l'adorata figlia Penelope di 2 mesi e mezzo: la foto ... Si legge su gossip.it