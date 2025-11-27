Alessandra Amoroso la prima foto a due mesi dal parto in viaggio con Penny ed Emma

Dilei.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandra Amoroso sta attraversando un periodo tanto intenso quanto meraviglioso: a settembre è diventata mamma della piccola Penelope e ha scelto di tenersi un po’ più lontana dai social per proteggere la sua nuova quotidianità familiare. Tra rumors e la curiosità dei fan, è arrivata la prima foto a due mesi dal parto che la ritrae insieme alla sua bambina. Un momento tenerissimo condiviso da una collega che per lei è quasi di famiglia: Emma. Alessandra Amoroso, la foto in viaggio con Penelope. Un 2025 carico di emozioni e grandi novità quello vissuto da Alessandra Amoroso. Un tour col pancione, una proposta di matrimonio da parte del compagno Valerio Pastore e l’arrivo, a settembre, della piccola di casa, Penelope. 🔗 Leggi su Dilei.it

alessandra amoroso la prima foto a due mesi dal parto in viaggio con penny ed emma

© Dilei.it - Alessandra Amoroso, la prima foto a due mesi dal parto in viaggio con Penny ed Emma

