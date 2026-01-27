Gaza come Auschwitz ProPal e guru di sinistra infangano la Shoah

In un contesto di tensione e polemiche, alcuni gruppi politicizzati hanno commentato la Shoah in modo provocatorio, anche durante il Giorno della Memoria. La manifestazione prevista a Roma, promossa da studenti palestinesi e giovani comunisti, ha suscitato critiche e discussioni sul rispetto e sulla memoria storica di eventi così significativi.

Lo sfregio va in scena anche durante il Giorno della Memoria, praticamente senza sosta. Come quello che domani organizzeranno nei pressi di Montecitorio, in piazza Capranica, il movimento degli studenti palestinesi insieme ai giovani comunisti di Cambiare Rotta. Lo slogan è già un programma: «Antisionismo non è antisemitismo». Seguito dalla promessa: «Non ci faremo zittire. Non ci faremo intimidire». Nel mirino c'è il testo base che oggi la commissione Affari Costituzionali assumerà come traccia per il disegno di legge sul contrasto dell'antisemitismo. I ProPal hanno le idee chiare: «Parallelamente, da destra alla cosiddetta sinistra, avanza un attacco legislativo senza precedenti». 🔗 Leggi su Iltempo.it

