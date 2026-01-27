Gauff perde agli Australian Open e… distrugge la racchetta

Coco Gauff è uscita ai quarti di finale degli Australian Open 2026, sconfitta da Elina Svitolina in due set. La giornata ha segnato una battuta d’arresto per la tennista statunitense, che ha concluso la partita con un gesto di frustrazione. Questo risultato rappresenta un momento di riflessione e rinnovamento nel percorso della giocatrice, tra speranze e sfide future nel circuito professionistico.

(Adnkronos) – Giornata da dimenticare per Coco Gauff agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, la tennista statunitense è stata eliminata ai quarti di finale dello Slam di Melbourne dall'ucraina Elina Svitolina, numero 12 del mondo, che l'ha battuta in due set con un netto 6-1, 6-2 e ora troverà in semifinale la leader del ranking Wta Aryna Sabalenka, vincente a sua volta contro un'altra americana, Iva Jovic, mattatrice di Jasmine Paolini al terzo turno. Gauff, che arrivava alla nuova stagione da terza della classifica generale, ha lasciato il campo visibilmente amareggiata e delusa soprattutto dalla sua prestazione, sfogando tutta la sua rabbia e frustrazione nella pancia della Rod Laver Arena.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su AustralianOpen Darderi, malessere e vomito agli Australian Open. Poi spacca la racchetta Durante il primo turno degli Australian Open, Luciano Darderi ha accusato problemi intestinali, accompagnati da malessere e vomito, durante la partita contro Cristian Garin. Gauff, debutto ok agli Australian Open e capelli rossi in ‘omaggio’ a Sinner Coco Gauff ha attirato l'attenzione agli Australian Open con il suo debutto e un nuovo taglio di capelli rossi, in omaggio a Jannik Sinner. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su AustralianOpen Argomenti discussi: Jovic si regala Sabalenka, Gauff piega Muchova, colpo Svitolina su Andreeva; Gauff, debutto ok agli Australian Open e capelli rossi in ‘omaggio’ a Sinner; Australian Open: facile per Andreeva e Muchova. Agli ottavi anche Gauff e Svitolina; Australian Open: Alcaraz batte Paul, ora c'è De Minaur. Mensik ko, Djokovic ai quarti senza giocare. Gauff perde agli Australian Open e... distrugge la racchetta(Adnkronos) - Giornata da dimenticare per Coco Gauff agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, la tennista statunitense è stata eliminata ai quarti di finale dello Slam di Melbourne dall'uc ... reggiotv.it Australian Open: Svitolina demolisce una pessima Gauff in 59 minutiLa tennista ucraina resta imbattuta nel 2026 e centra la sua prima semifinale a Melbourne Park, dove la attende la numero 1 del mondo Sabalenka Alzi la mano chi immaginava che Elina Svitolina avrebbe ... tennisitaliano.it Australian Open, Bertolucci e la provocazione sull’orario di #Sinner e Shelton: “Gli organizzatori…” x.com Australian Open, le pagelle: Sinner maturo e concreto (7), Alcaraz letale (9), Musetti magnifico (10), Djokovic immortale (7), Tsitsipas (4) - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.