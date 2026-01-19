Gauff debutto ok agli Australian Open e capelli rossi in ‘omaggio’ a Sinner

Coco Gauff ha attirato l'attenzione agli Australian Open con il suo debutto e un nuovo taglio di capelli rossi, in omaggio a Jannik Sinner. La giovane tennista ha mostrato fiducia e determinazione nel primo turno dello Slam australiano, attirando l’interesse degli appassionati e dei media. La sua presenza si aggiunge alle tante storie di questa edizione, confermando l’importanza di questo torneo nel panorama del tennis internazionale.

(Adnkronos) – Jannik Sinner fa notizia agli Australian Open anche se non gioca. A Melbourne, nei primi giorni di match dello Slam australiano, non è passato inosservato il nuovo look di Coco Gauff. La tennista americana, vincitrice dell'ultimo Roland Garros e campionessa degli Us Open 2023, ha deciso di tingersi i capelli di rosso in occasione del debutto vincente all'Australian Open 2026 contro l'uzbeka Rakhimova. In conferenza stampa, ha poi giustificato così il cambiamento: "Ho pensato fosse una buona idea visto che c'è un tizio coi capelli rossi nel tour che se la cava piuttosto bene.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Coco Gauff, omaggio a Sinner: "I capelli rossi? C'è un altro che li ha e sta andando bene..."

