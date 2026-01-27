french government survives first no confidence vote on expenditure part of 2026 budget

La sopravvivenza della maggioranza al primo voto di sfiducia in Francia sottolinea la stabilità relativa del governo nel contesto politico attuale. La decisione di approvare la parte di spesa del budget per il 2026 è stata confermata, evidenziando la volontà di mantenere gli impegni finanziari nonostante le opposizioni. Questo evento rappresenta un momento importante nel panorama politico francese, con possibili ripercussioni future sulla gestione delle risorse pubbliche.

The motion, filed by the hard left France Unbowed party (LFI), was backed by 267 members of parliament. 289 votes were needed for the motion to pass. The government last week survived two no-confidence votes over the income part of the 2026 budget. La mozione, presentata dal partito di dura sinistra France Unbowed (LFI), è stata sostenuta da 267 deputati. La scorsa settimana il governo è sopravvissuto a due voti di sfiducia sulla parte del bilancio del 2026 relativa alle entrate. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

