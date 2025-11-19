Sulla sovranità digitale europea anche l’Italia dice la sua
Il governo italiano ha firmato ieri a Berlino, insieme ai rappresentanti degli altri Stati membri dell’Unione europea, la “ Declaration for European Digital Sovereignty ” (Dichiarazione per la sovranità digitale europea). Una dichiarazione fondamentale per il futuro dell’Europa, chiamata ad avere un ruolo centrale all’interno della rivoluzione tecnologica. Un ruolo a cui anche l’Italia potrà dare il suo contributo, apportando una visione pragmatica, che funge da raccordo tra l’approccio europeo e quello americano. La Dichiarazione infatti definisce la sovranità digitale come la capacità dell’Unione europea di agire in modo autonomo nel mondo digitale, regolando infrastrutture, dati e tecnologie secondo le proprie leggi, i propri valori e interessi di sicurezza, senza indebite dipendenze da attori esterni, ma restando comunque aperti alla cooperazione con i partner internazionali che condividono i principi europei. 🔗 Leggi su Formiche.net
