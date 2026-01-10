Falcone Gaetano Giordano nominato esperto del sindaco | competenze su polizia municipale e viabilità

Gaetano Giordano, ispettore della Polizia municipale di Messina, è stato nominato esperto dal sindaco di Falcone, con incarico a titolo gratuito. La sua nomina si concentra sulle competenze in ambito di polizia municipale e viabilità, offrendo supporto nelle attività amministrative e di pianificazione urbana. Questa scelta mira a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni locali e a migliorare la gestione del territorio comunale.

