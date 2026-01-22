Fabrizio Giorgini presidente dell’OGER-Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna

Fabrizio Giorgini è stato eletto presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna. Con questa nomina, si apre un nuovo capitolo per l’ente, che include il rinnovo delle cariche del Consiglio e l’istituzione delle consulte provinciali. Queste novità mirano a rafforzare il ruolo dei geologi nel territorio, favorendo una maggiore collaborazione tra le diverse realtà locali e promuovendo la tutela e la conoscenza del patrimonio geologico regionale.

All’elezione di Fabrizio Giorgini nel ruolo di presidente alla guida dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna corrisponde il sostanziale rinnovamento anche delle cariche nel Consiglio e l’istituzione delle singole consulte provinciali, con la nomina delle figure locali di riferimento dei responsabili d’area. Al termine dei tavoli tecnici svolti in questi ultimi mesi e suddivisi per le diverse zone interessate, il nuovo asset della governance dell’Ordine è dunque attivo e la sua ritrovata operatività arriva anche da un ricco calendario di eventi e workshop tematici. Fabrizio Giorgini è nato a Reggio nell’Emilia nel 1965.🔗 Leggi su Parmatoday.it

