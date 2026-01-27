La cerimonia presso la Prefettura di Avellino ha premiato i familiari di cittadini irpini deportati e internati durante la Seconda Guerra Mondiale con le Medaglie d’Onore, riconoscendo il loro valore e il ricordo di un passato importante. L’evento, caratterizzato da emozione e partecipazione, ha coinvolto le famiglie e la comunità locale, testimoniando l’importanza di preservare la memoria storica.

Tempo di lettura: 3 minuti Emozione e partecipazione hanno caratterizzato questa mattina la cerimonia svoltasi presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, nel corso della quale sono state consegnate sette Medaglie d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica ai familiari di cittadini irpini deportati e internati durante la Seconda Guerra Mondial e. Un momento di alto valore civile, dedicato al ricordo di uomini che hanno vissuto esperienze di sofferenza e privazione, diventate parte della memoria collettiva del Paese. All’evento hanno preso parte i Sindaci dei Comuni interessati, le autorità civili, militari e religiose e i familiari dei decorati, che hanno ritirato le onorificenze in memoria dei propri congiunti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Gli eroi internati premiati con le Medaglie d’Onore

Approfondimenti su Avellino Prefettura

Giovedì 18 dicembre 2025, al Teatro Sociale di Como, si terrà una cerimonia speciale organizzata dalla prefettura, durante la quale saranno consegnate nuove onorificenze e medaglie d’onore ai cittadini comaschi che si sono distinti come servitori dello Stato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Non mancare DOMENICA 25 GENNAIO ORE 18 tornano GLI EROI DEL MENO NOVE al Teatro Ugo Betti di Roma (zona Medaglie d'oro). Da 3 anni portiamo in scena una delle pagine più importanti della storia della S.S. Lazio, vieni ad emozionarti con noi! R - facebook.com facebook