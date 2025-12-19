Nuove onorificenze e medaglie d’onore ai comaschi servitori dello Stato | tutti i nomi premiati al Teatro Sociale
Giovedì 18 dicembre 2025, al Teatro Sociale di Como, si terrà una cerimonia speciale organizzata dalla prefettura, durante la quale saranno consegnate nuove onorificenze e medaglie d’onore ai cittadini comaschi che si sono distinti come servitori dello Stato. Un’occasione per riconoscere il valore e l’impegno di coloro che, con dedizione, contribuiscono alla comunità locale e al Paese.
Giovedì 18 dicembre 2025, al Teatro Sociale di Como, la prefettura ha organizzato la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica italiana e delle medaglie d'onore. A presiedere la consegna è stato il prefetto Corrado Conforto Galli, in un appuntamento che ha riunito.
