Forza Italia-Carlo Calenda patto possibile | cosa sta succedendo

Questa analisi esplora il possibile patto tra Forza Italia e Carlo Calenda, evidenziando le dinamiche politiche attuali. Il rapporto tra queste forze politiche potrebbe influenzare significativamente lo scenario politico italiano, in un contesto in cui i partiti stanno ridefinendo le proprie alleanze. Una comprensione chiara di queste evoluzioni è essenziale per valutare le possibili implicazioni future.

Il luogo fa parte del mito fondativo del berlusconismo, quel teatro Manzoni dove Silvio strutturò la sua immagine di imprenditore per una Milano che guardava al mondo attraverso la televisione e la cultura. Le persone sono giunte in grande afflusso, circa 1.500. Forza Italia ha svolto così la tappa milanese del suo “road to Valori”, una tre giorni che ha accompagnato l’agenda politica alle soglie del 32esimo anniversario della discesa in campo del fondatore, che cade oggi. Ieri, il segretario Antonio Tajani ha rilanciato l’idea di un partito che vuole estendere il proprio bacino elettorale, anche andando ad insistere in quell’area di moderati di sinistra oggi in rotta di allontanamento dal campo largo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Durante le celebrazioni di Forza Italia a Milano, il segretario Tajani e Carlo Calenda hanno avviato incontri per esplorare un’eventuale collaborazione politica.

