Calenda apre a Forza Italia ma a Roma il patto con Gualtieri regge

Durante le celebrazioni di Forza Italia a Milano, il segretario Tajani e Carlo Calenda hanno avviato incontri per esplorare un’eventuale collaborazione politica. Nel frattempo, a Roma, il patto tra il sindaco Gualtieri e le forze di maggioranza si conferma stabile. Questi sviluppi testimoniano un panorama politico in evoluzione, con possibili alleanze e nuovi scenari che influenzano il contesto nazionale.

Il leader di Azione "flirta" con Tajani, ma il segretario romano D'Amato fa chiarezza: "Lavoriamo al sostegno del sindaco uscente, ancor più se ci sarà un solo turno" Al teatro Manzoni di Milano, durante le celebrazioni di Forza Italia a 32 anni dalla "discesa in campo" di Silvio Berlusconi in politica, il segretario Antonio Tajani e il leader di Azione Carlo Calenda hanno iniziato a lavorare a un'intesa. Entrambi d'accordo sul "sì" al referendum di marzo sulla riforma della giustizia, sembrano andare anche oltre: c'è la concreta possibilità di una piattaforma unica per le amministrative milanesi.

