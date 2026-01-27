Il Villaggio olimpico di Fiames rappresenta un’opportunità mancata per il territorio, evidenziando come la gestione e le scelte degli atleti possano influenzare il successo delle Olimpiadi. Pur riconoscendo i benefici di questi eventi, è importante valutare attentamente le strategie di sviluppo e valorizzazione delle strutture, affinché possano contribuire duramente al patrimonio locale anche dopo il termine delle competizioni.

“Se le Olimpiadi sono senza dubbio una grande opportunità per il nostro Paese e per i territori coinvolti, il Villaggio olimpico rischia di diventare uno dei punti più fragili dell’organizzazione, anche alla luce del fatto che diversi atleti hanno scelto di alloggiare in hotel”. A dirlo è Flavio Alberti, Presidente di Venesport Group, cluster del gruppo VeNetWork – acceleratore di opportunità produttive e finanziarie, ma anche imprenditore e professionista attivo nel mondo sportivo e ben radicato nel territorio grazie alla sua Presidenza dello Sci Club Drusciè di Cortina d’Ampezzo. Il dibattito attorno ai Giochi Olimpici è sempre esistito e da sempre ha coinvolto diverse tematiche: dalla sicurezza delle strutture, ai valori sportivi degli atleti, dagli impatti e dall’evoluzioni politiche internazionali al tema della forza lavoro che sostiene l’evento. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Flavio Alberti: “Il Villaggio olimpico di Fiames? Un’occasione mancata per il territorio”

Il match tra Parma e Genoa termina con uno 0-0 al 'Tardini', segnando un'occasione mancata per i padroni di casa.

