Fiorentina è ufficiale! Giuseppe Commisso è il nuovo Presidente della squadra viola | il comunicato

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente Giuseppe Commisso come nuovo presidente. Dopo la scomparsa di Rocco Commisso, figlio e dirigente di lunga data, assume la guida del club toscano. Questa nomina segna un momento di continuità e stabilità per la squadra, affinché possa proseguire il proprio percorso sportivo e gestionale.

Si è riunito quest’oggi il CdA della Fiorentina dopo la scomparsa di Rocco Commisso: il figlio Giuseppe è stato nominato nuovo presidente del club, raccogliendo l’eredità del padre, mentre sono stati confermati Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Office - facebook.com facebook

Il presidente Giuseppe Corrado ha ricordato Rocco Commisso prima della messa in suffragio del presidente della Fiorentina nel Duomo di Firenze. x.com