Parma sprint per Nicolussi Caviglia pupillo di Krause

Da parmatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parma intensifica le trattative per Nicolussi Caviglia, puntando a rafforzare la rosa in vista della salvezza. La società si muove con decisione sul mercato, cercando innesti utili per il tecnico Carlos Cuesta nel minor tempo possibile.

Trattativa alle battute finali. Il club gialloblù accelera per il centrocampista classe 2000: l’obiettivo è chiudere l’operazione nelle prossime ore e metterlo subito a disposizione di Carlos Cuesta Il Parma accelera sul mercato e stringe per Hans Nicolussi Caviglia. La società gialloblù continua a muoversi con decisione in entrata con l’obiettivo di rinforzare la rosa e centrare la salvezza, mettendo a disposizione di Carlos Cuesta innesti funzionali nel minor tempo possibile. Per il centrocampo, come anticipato nelle scorse ore, la pista che porta al classe 2000 è entrata nella fase decisiva.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Calciomercato Parma, sprint per Nicolussi Caviglia: trattativa verso la chiusura, le ultimissime

Il calciomercato del Parma si muove rapidamente, con un’attenzione particolare per Nicolussi Caviglia.

Nicolussi Caviglia apre al Cagliari: accelerata in corso

Hans Nicolussi Caviglia ha dato il via libera al trasferimento al Cagliari.

Argomenti discussi: Napoli, sprint per Fortini. Roma, apertura per Carrasco. Tutte le notizie; Di Marzio: Contatti in corso Fiorentina-Parma per Hans Nicolussi Caviglia.

parma sprint per nicolussiParma-Nicolussi Caviglia, si conta di chiudere la trattativa in queste orePer il centrocampo, come anticipato nelle scorse ore, la pista che porta a Hans Nicolussi Caviglia è entrata nella fase decisiva. Il Parma conta infatti di chiudere l’operazione in queste ore, con ... gianlucadimarzio.com

Parma, passi avanti per Nicolussi Caviglia: il punto sulla trattativaPassi in avanti nella trattativa che riguarda Venezia, Fiorentina e Parma per il trasferimento di Hans Nicolussi Caviglia in gialloblù. Il centrocampista,. tuttomercatoweb.com

