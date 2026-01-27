Parma sprint per Nicolussi Caviglia pupillo di Krause

Il Parma intensifica le trattative per Nicolussi Caviglia, puntando a rafforzare la rosa in vista della salvezza. La società si muove con decisione sul mercato, cercando innesti utili per il tecnico Carlos Cuesta nel minor tempo possibile.

Trattativa alle battute finali. Il club gialloblù accelera per il centrocampista classe 2000: l’obiettivo è chiudere l’operazione nelle prossime ore e metterlo subito a disposizione di Carlos Cuesta Il Parma accelera sul mercato e stringe per Hans Nicolussi Caviglia. La società gialloblù continua a muoversi con decisione in entrata con l’obiettivo di rinforzare la rosa e centrare la salvezza, mettendo a disposizione di Carlos Cuesta innesti funzionali nel minor tempo possibile. Per il centrocampo, come anticipato nelle scorse ore, la pista che porta al classe 2000 è entrata nella fase decisiva.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Parma Nicolussi Caviglia

Il calciomercato del Parma si muove rapidamente, con un’attenzione particolare per Nicolussi Caviglia.

Hans Nicolussi Caviglia ha dato il via libera al trasferimento al Cagliari.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Parma Nicolussi Caviglia

Argomenti discussi: Napoli, sprint per Fortini. Roma, apertura per Carrasco. Tutte le notizie; Di Marzio: Contatti in corso Fiorentina-Parma per Hans Nicolussi Caviglia.

Parma-Nicolussi Caviglia, si conta di chiudere la trattativa in queste orePer il centrocampo, come anticipato nelle scorse ore, la pista che porta a Hans Nicolussi Caviglia è entrata nella fase decisiva. Il Parma conta infatti di chiudere l’operazione in queste ore, con ... gianlucadimarzio.com

Parma, passi avanti per Nicolussi Caviglia: il punto sulla trattativaPassi in avanti nella trattativa che riguarda Venezia, Fiorentina e Parma per il trasferimento di Hans Nicolussi Caviglia in gialloblù. Il centrocampista,. tuttomercatoweb.com

Il @1913parmacalcio conta di chiudere in queste ore la trattativa per Hans Nicolussi Caviglia. @SkySport x.com

Con Nicolussi Caviglia in partenza per #Parma, la #Fiorentina potrebbe riprovarci per Mangala del Lione. - facebook.com facebook