Fiorentina-Como in Coppa Italia | dove vederla in tv orario formazioni e pronostico

Questa sera, alle ore 21:00, lo stadio Artemio Franchi di Firenze ospita l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Como. Ecco dove seguire l’evento in tv, le formazioni e il pronostico per questa importante sfida.

Questa sera, martedì 27 gennaio 2026 alle ore 21:00, lo stadio Artemio Franchi di Firenze ospita l’ultimo ottavo di finale della Coppa Italia: Fiorentina-Como. La sfida mette di fronte due squadre con stati d’animo opposti ma ugualmente affamate di vittoria. I viola, ancora invischiati in una difficile lotta salvezza, cercano di salvare la loro stagione e andare avanti in un trofeo che rappresenta ormai l’unica speranza di giocare in Europa il prossimo anno. I lariani, invece, sono protagonisti finora di un’annata da sogno, che vogliono coronare portando a casa la coppa. Heading to Florence for Coppa Italia? pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

