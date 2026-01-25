Fiorentina vs Como ottavi di finale Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Fiorentina e Como si affrontano negli ottavi di finale della Coppa Italia 20252026. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, con i viola desiderosi di riscattarsi dopo una stagione difficile e i lariani alla ricerca di un risultato storico. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

G ara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 20252026. I viola vedono nel trofeo nazionale un ancora di salvezza da una una stagione deludente, mentre i lariani sognano l'impresa dopo due turni già superati. Fiorentina vs Como si giocherà martedì 27 gennaio 2026 alle ore 21 presso lo stadio Franchi. FIORENTINA VS COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola sono all'esordio stagionale in questa manifestazione, in virtù del posizionamento ottenuto nello scorso campionato. Benchè la priorità della squadra di Vanoli sia sempre la salvezza, ma la Coppa nazionale può rappresentare una iniezione di fiducia per un ambiente reduce da un periodo molto critico, come testimonia l'ultimo posto in classifica.

