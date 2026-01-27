Fiorentina-Como Coppa Italia 27-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un clean sheet al Franchi

La sfida tra Fiorentina e Como, in programma il 27 gennaio 2026, rappresenta l’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia. In questa partita si affrontano due squadre con obiettivi chiari, tra formazioni ufficiali, quote e pronostici. L’incontro si svolgerà allo stadio “Franchi” e potrebbe offrire un’opportunità per vedere almeno un clean sheet. Ecco le informazioni principali per seguire l’evento.

Quello tra Fiorentina e Como è l’ultimo ottavo di finale nel programma della Coppa Italia e completerà così il tabellone dei quarti. Si gioca al Franchi in casa della Viola che è reduce dall’ennesima delusione stagionale del ko interno con il Cagliari in campionato. I toscani sono ancora in zona retrocessione e in questo momento. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

In occasione dell’ottavo di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Como, analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici.

In questa fase della Coppa Italia, Fiorentina e Como si sfidano negli ottavi di finale, un incontro che determinerà le squadre qualificate ai quarti.

