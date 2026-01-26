In questa fase della Coppa Italia, Fiorentina e Como si sfidano negli ottavi di finale, un incontro che determinerà le squadre qualificate ai quarti. La partita si svolgerà il 27 gennaio 2026 alle ore 21:00, offrendo un’occasione importante per entrambe le formazioni di avanzare nel torneo. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per un appuntamento da seguire con attenzione.

Quello tra Fiorentina e Como è l’ultimo ottavo di finale nel programma della Coppa Italia e completerà così il tabellone dei quarti. Si gioca al Franchi in casa della Viola che è reduce dall’ennesima delusione stagionale del ko interno con il Cagliari in campionato. I toscani sono ancora in zona retrocessione e in questo momento. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Como (Coppa Italia, 27-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Fiorentina Como

L'incontro tra Roma e Torino, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia, si svolgerà martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21:00 allo stadio Olimpico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fiorentina Como

Argomenti discussi: Fiorentina-Como, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Fiorentina Como, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Dove vedere Fiorentina-Como di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Fiorentina-Como: probabili formazioni, quando e dove vederla.

Dove vedere Fiorentina-Como di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioniFiorentina e Como chiudono gli ottavi di Coppa Italia all'Artemio Franchi: dove vedere la partita in tv e le informazioni sulla diretta streaming gratis. goal.com

Probabili formazioni Fiorentina-Como Coppa Italia: le indicazioni verso la 23^ giornataProbabili formazioni Fiorentina Como - Le possibili scelte di formazione di Vanoli e Fàbregas per gli ottavi di finale di Coppa Italia ... fantamaster.it

In scena gli ottavi di finale di Coppa Italia Il preview di Fiorentina-Como https://comofootball.com/fiorentina-como-match-preview/ - facebook.com facebook

Scelto l'arbitro di #FiorentinaComo x.com