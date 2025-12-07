Folorunsho insulti alla madre di Hermoso e poi le scuse | il caso in Cagliari-Roma

Periodicodaily.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Prima gli insulti e le offese, poi le scuse. Michael Folorunsho protagonista del caso che monopolizza l'attenzione in Cagliari-Roma. Il centrocampista sardo, in un momento rovente del match, ha rivolto pesantissimi insulti alla madre di Mario Hermoso, difensore spagnolo dei giallorossi. Le telecamere hanno 'beccato' Folorunsho e il labiale eloquente è rimbalzato sui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Folorunsho si scusa pubblicamente per i gravissimi insulti a Hermoso in Roma-Cagliari: cosa è successo

Folorunsho dopo gli insulti a Hermoso: "Mi scuso, l'adrenalina ha preso il sopravvento"

folorunsho insulti madre hermosoInsulti sessisti alla madre di Hermoso, Folorunsho si scusa: "Non posso fare altro" - Michael Folorunsho si scusa pubblicamente per gli insulti sessisti rivolti alla madre di Mario Hermoso. Scrive tuttomercatoweb.com

folorunsho insulti madre hermosoLa mossa di Folorunsho, arriva il messaggio sui social dopo gli insulti a Hermoso - Il centrocampista del Cagliari chiede scusa dopo la brutta scena con il difensore giallorosso avvenuta in campo durante la sfida di campionato ... Segnala corrieredellosport.it

folorunsho insulti madre hermosoCagliari-Roma, Folorunsho e gli insulti sessisti alla madre di Hermoso: «Quella t***a di tua madre». In campo scoppia la rissa - La lite tra Michael Folorunsho e Mario Hermoso ha avuto strascichi anche dopo il fischio finale e potrebbe costare una squalifica. Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Folorunsho Insulti Madre Hermoso