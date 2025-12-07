Folorunsho insulti alla madre di Hermoso e poi le scuse | il caso in Cagliari-Roma

(Adnkronos) – Prima gli insulti e le offese, poi le scuse. Michael Folorunsho protagonista del caso che monopolizza l'attenzione in Cagliari-Roma. Il centrocampista sardo, in un momento rovente del match, ha rivolto pesantissimi insulti alla madre di Mario Hermoso, difensore spagnolo dei giallorossi. Le telecamere hanno 'beccato' Folorunsho e il labiale eloquente è rimbalzato sui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

