Festa per la Giornata per la vita | il Cav celebra 20 nascite e 120 famiglie aiutate nell' ultimo anno

La Giornata nazionale per la vita, celebrata il 1 febbraio, si svolge nel Duomo e include la Novena alla Madonna del Fuoco. L’evento sottolinea il sostegno alle nascite e alle famiglie, con il Cav che ha assistito 120 famiglie e celebrato 20 nascite nell’ultimo anno. Un’occasione per riflettere sull’importanza della tutela della vita fin dai suoi primi momenti.

Domenica 1 febbraio ricorrere la 48esima Giornata nazionale per la vita, che in Duomo sarà celebrata nel contesto della Novena alla Madonna del Fuoco. Movimento per la vita e Centro di aiuto alla vita, infatti, parteciperanno al pellegrinaggio della Pastorale della Salute e animeranno insieme il.

