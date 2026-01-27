FdI | Inattive le fotorappole per i riifiuti
Le recenti dichiarazioni di FdI evidenziano la necessità di rivedere le strategie di contrasto all'abbandono dei rifiuti. Con l'inattivazione delle fototrappole, si evidenzia l'importanza di adottare strumenti e misure più efficaci per garantire il rispetto delle normative ambientali e migliorare la gestione dei rifiuti urbani.
"Se le fototrappole non sono più sufficienti e adeguate per contrastare l’abbandono dei rifiuti occorre subito un cambiamento di passo". Il gruppo di Fratelli d’Italia a Carmignano, con il capogruppo Giovanni Sardi e la consigliera Federica Bini nell’ultimo consiglio comunale avevano sollevato l’argomento e dopo la scoperta della discarica di sacchi neri nel piazzale antistante al cimitero di Comeana (nella foto), avvenuta sabato scorso, rilanciano la questione. "In consiglio – spiegano – è emerso che le fototrappole sono inattive, e i fatti di sabato confermano che questo strumento di prevenzione e controllo resta completamente inutilizzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
