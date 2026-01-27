Falsissimo Shock | Corona sfida il divieto e scatena nuove accuse

In questa analisi si approfondiscono le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona e le conseguenti accuse rivolte a Mediaset e ai protagonisti della televisione italiana. Una situazione che mette in discussione il rapporto tra personaggi pubblici e media, senza drammi o sensazionalismi, ma con un’attenzione ai fatti e alle implicazioni di questa controversia.

Scopri le affermazioni shock di Fabrizio Corona nella nuova puntata di Falsissimo e le forti accuse a Mediaset e ai suoi grandi volti della tv Italiana. Shock totale: Fabrizio Corona torna in onda sfidando un divieto e lancia bombe che scuotono la tv italiana. Lunedì 26 gennaio è uscita la nuova puntata di Falsissimo, dal titolo “Il prezzo del successo – parte finale”. Subito, Corona riprende temi che, secondo lui, un giudice del Tribunale di Milano gli avrebbe vietato di toccare, rischiando sanzioni ma senza tirarsi indietro. Parte con un’accusa clamorosa: non punta più il dito su singoli volti ma contro l’intero “sistema Mediaset”. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

In questa puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona torna a parlare nonostante il divieto del Tribunale di Milano, sollevando nuovi temi e provocando discussioni nel mondo dello spettacolo.

