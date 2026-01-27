Pier Silvio Marina e Maria… Fabrizio Corona shock | torna in onda nonostante il divieto e tira queste nuove bombe

In questa puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona torna a parlare nonostante il divieto del Tribunale di Milano, sollevando nuovi temi e provocando discussioni nel mondo dello spettacolo.

La nuova puntata di Falsissimo, pubblicata lunedì 26 gennaio e intitolata “Il prezzo del successo – parte finale”, riporta Fabrizio Corona al centro del dibattito: l’ex re dei paparazzi torna a parlare nonostante un’ordinanza del giudice del Tribunale di Milano gli imponesse di non affrontare di nuovo alcuni temi sensibili. Una scelta che, già in apertura, dà alla puntata il tono di sfida e di rottura con il mondo della tv. Corona decide di andare avanti lo stesso, consapevole del rischio di sanzioni, e rilancia accuse che non si limitano a singoli nomi: nel suo racconto, il bersaglio diventa quello che definisce apertamente il “ sistema Mediaset ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Fabrizio Corona torna in televisione nonostante il divieto, evidenziando tensioni nel mondo dello spettacolo italiano.

In un nuovo episodio di Falsissimo, Fabrizio Corona torna in onda nonostante il divieto, rivelando dettagli e provocazioni.

Argomenti discussi: Chi è il mandante di Corona contro Piersilvio e Marina Berlusconi?; Forza Italia, Occhiuto vede Marina Berlusconi e pensa a un evento a Milano lontano da Tajani; Occhio a Occhiuto. La carta di Marina (Berlusconi) anti Lega e oltre Tajani (di G. Ucciero); Dopo Berlusconi: ville da sogno, miliardi di dividendi e Fininvest nelle mani dei figli.

