Falsissimo | retroscena choc su Barbara D’Urso e Maria De Filippi

Falsissimo, il programma su YouTube, presenta la terza puntata dedicata al mondo della televisione italiana. Attraverso approfondimenti e retroscena, offre uno sguardo critico ma equilibrato sugli aspetti meno noti del settore, senza enfasi o sensazionalismi. L’iniziativa si rivolge a un pubblico interessato a comprendere meglio il panorama televisivo nazionale, mantenendo un tono sobrio e informativo.

Falsissimo – Il Prezzo del Successo è torna su YouTube con la terza puntata e fa discutere per nuove rivelazioni sul mondo della tv italiana. Alcune persone intercettate e ascoltate da Fabrizio Corona — descritte come figure che avrebbero lavorato a stretto contatto con Barbara D’Urso — raccontano retroscena sui rapporti con Mediaset e su regole “non scritte” che avrebbero segnato alcune partecipazioni televisive. Si fa il nome di Maria De Filippi e in parallelo riemerge anche il tema Rai. Falsissimo: le rivelazioni choc di Claudio Lippi su Maria e Pier Silvio Falsissimo, teza parte Il Prezzo del Successo: le testimonianze raccolte da Corona. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

In un'intervista a Falsissimo, Fabrizio Corona ha commentato i recenti presunti scontri tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso.

Il retroscena sull’addio di Barbara D’Urso che cambia Mediaset #fabrizio #corona

