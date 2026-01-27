Fabrizio Corona tira in ballo Maria De Filippi a Falsissimo problemi con Barbara D' Urso

In un'intervista a Falsissimo, Fabrizio Corona ha commentato i recenti presunti scontri tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso. Le tensioni interne a Mediaset sembrano influenzare la gestione degli ospiti e le dinamiche tra i personaggi coinvolti. La discussione rivela un quadro complesso delle relazioni nel mondo televisivo italiano, senza conferme ufficiali, ma con molti spunti di riflessione.

Fabrizio Corona torna ad accendere i riflettori sull'uscita di scena di Barbara D'Urso da Mediaset e lo fa, ancora una volta, dal suo format Falsissimo, pubblicato su YouTube. Molta la carne al fuoco, fra cui il licenziamento della conduttrice napoletana ed anche un presunto intreccio di rapporti tesi e veti che coinvolgerebbero Maria De Filippi. Perché Barbara D'Urso è stata cacciata da Mediaset Ipotesi guerra fra Barbara D'Urso e Maria De Filippi La gestione degli ospiti televisivi L'ultima puntata di Falsissimo Perché Barbara D'Urso è stata cacciata da Mediaset Secondo la vulgata comune, Barbara D'Urso sarebbe stata silurata da Pier Silvio Berlusconi nell'ambito di una precisa strategia editoriale: ridurre la quantità di programmi cosiddetti "trash" in Mediaset.

