Evolio Expo al via | Puglia capitale dell’extavergine Campania tra i territori chiave della filiera

L'Evolio Expo mette in evidenza il ruolo della Puglia come capitale dell'extavergine e la rilevanza della Campania nella filiera dell'olio. Con 325 frantoi attivi e oltre 66.000 ettari di superficie dedicata, la regione rappresenta un punto chiave nel panorama olivicolo nazionale, contribuendo allo sviluppo e alla valorizzazione dell'olio d'oliva italiano.

In Campania operano 325 frantoi attivi e la superficie in produzione di olive da olio è di 66.891 ettari, pari al 6,4% del totale nazionale. A livello provinciale, Salerno è al primo posto con una superficie in produzione di 35.000 ettari, seguita da Benevento ( 12.800 ettari ), Caserta ( 8.861 ettari ), Avellino ( 8.100 ettari ) e Napoli ( 2.130 ettari ). È in questo contesto che ieri mattina si è tenuta a Bari la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Evolio Expo 2026, la fiera di riferimento B2B dedicata all’olio extra vergine di oliva, in programma da giovedì 29 a sabato 31 gennaio alla Fiera del Levante di Bari, patrocinata dal Masaf – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.🔗 Leggi su Ildenaro.it

