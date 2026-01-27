Evelina Sgarbi ha provato a salvare il padre Vittorio Lui pesava solo 47 chili

Evelina Sgarbi ha cercato di aiutare il padre Vittorio, che si trovava in condizioni di salute precarie. La famiglia ha preferito affidarsi a consulenze tecniche e ha mantenuto un atteggiamento riservato. Le visite recenti hanno evidenziato un peggioramento, ma nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata. Questo intervento mira a fornire un quadro chiaro e oggettivo sulla situazione familiare.

«Mia figlia non ha preso alcuna posizione contro Vittorio, ha chiesto una consulenza tecnica. Lo aveva visto in brutte condizioni a settembre dell’ anno scorso, poi a dicembre si è interrotta completamente la comunicazione e quando lo ha visto successivamente a marzo, al Gemelli, è trasecolata. Era molto spaventata. E si posta il problema di come intervenire per provare a salvarlo. Quando è stato ricoverato, Vittorio pesava 47 kg ed era in stato catatonico. È legittimo chiedersi come mai lo abbiano ricoverato solo quando è arrivato a pesare 47 kg. E alla domanda sul perché fosse ridotto così è stato risposto ‘perché non voleva mangiare’».🔗 Leggi su Open.online

