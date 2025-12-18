Caldaie – Confartigianato Bergamo | No alla riduzione dei controlli sugli impianti termici | sicurezza e qualità dell’aria non sono negoziabili
Confartigianato Bergamo si schiera fermamente contro la riduzione dei controlli sugli impianti termici di piccola potenza, come le caldaie domestiche. La sicurezza e la qualità dell’aria sono valori fondamentali che non possono essere compromessi, e l’associazione ribadisce l’importanza di mantenere elevati standard di controllo per tutelare cittadini e ambiente.
Confartigianato Imprese Bergamo si unisce alla posizione espressa a livello nazionale da Confartigianato, CNA e Casartigiani, che hanno manifestato forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto alle indiscrezioni che ipotizzano una riduzione o addirittura il superamento dei controlli sugli impianti termici di piccola potenza, ovvero quelli sotto i 35 kW, come le caldaie domestiche installate nelle abitazioni. Una prospettiva ritenuta pericolosa e regressiva, poiché i controlli e la corretta manutenzione degli impianti termici rappresentano un presidio essenziale per la sicurezza delle persone, la tutela della salute, la qualità dell’aria e il risparmio energetico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Controlli sugli impianti idrici, chiusi per legionella due asili nido: "Va tutelata la sicurezza dei bambini"
Leggi anche: Caldaie, il governo pensa a eliminare i controlli per 20 milioni di impianti. Protestano gli artigiani: «Così si rischiano più incidenti e inquinamento»
Superbonus, caos caldaie: a rischio un contratto su tre - Secondo Confartigianato sono 2mila le aziende bergamasche in sofferenza. ecodibergamo.it
Confartigianato Bergamo oltreoceano al Foro Pymes Italia–América Latina di Montevideo - Missione oltreoceano per Confartigianato Imprese Bergamo che ha visto anche la sottoscrizione di un accordo quadro di collaborazione con l’associazione argentina degli imprenditori manifatturieri ... bergamonews.it
Confartigianato Bergamo all’VIII Foro Pymes Italia–América Latina di Montevideo - Missione oltreoceano per Confartigianato Imprese Bergamo che ha visto anche la sottoscrizione di un accordo quadro di collaborazione con l’associazione argentina degli imprenditori manifatturieri ... bergamonews.it
Caldaie, Confartigianato: forti perplessità sulla bozza di decreto del ministero - facebook.com facebook
"La manutenzione delle #caldaie è essenziale per la sicurezza, la tutela della salute e la qualità dell’aria". È il commento di Confartigianato, CNA e Casartigiani alle indiscrezioni che ipotizzerebbero un superamento dei controlli sugli impianti termici. bit.ly/3MA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.