Caldaie – Confartigianato Bergamo | No alla riduzione dei controlli sugli impianti termici | sicurezza e qualità dell’aria non sono negoziabili

Confartigianato Bergamo si schiera fermamente contro la riduzione dei controlli sugli impianti termici di piccola potenza, come le caldaie domestiche. La sicurezza e la qualità dell’aria sono valori fondamentali che non possono essere compromessi, e l’associazione ribadisce l’importanza di mantenere elevati standard di controllo per tutelare cittadini e ambiente.

