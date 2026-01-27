E’ una terrazza sull’infinito | ma ora Flavio chiude il ristorante Grazie per questi anni splendidi

In questa nota, si comunica la chiusura del ristorante di Castel del Piano, famoso per la sua cucina toscana e il panorama unico. Dopo anni di attività, Flavio ha deciso di terminare questa esperienza, ringraziando clienti e collaboratori per il supporto e i momenti condivisi. Un addio sobrio, che segna la fine di un percorso culinario di rilievo nella provincia di Grosseto.

Castel del Piano (Grosseto), 26 gennaio 2026 – Il menu era tutto basato sulla grande tradizione culinaria toscana. Funghi, tagliatelle: tanti piatti prelibati che venivano gustati guardando verso un panorama unico al mondo, quello del versante amiatino della provincia di Grosseto. Ma adesso l'Antica Fattoria del Grottaione, a Montenero d'Orcia, frazione di Castel del Piano, cessa l'attività. Flavio Biserni ha deciso di abbassare per sempre la saracinesca di questo angolo davvero incantanto della Maremma, meta di tanti clienti da tutta la Toscana.

