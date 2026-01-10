Dopo 115 anni di attività, il ristorante Posta di Petronilla Frosio chiude le sue porte. La decisione deriva dalla mancanza di ricambio generazionale, ma l’impegno della titolare rimane vivo. Frosio ha già in programma eventi e visite nelle case vacanze dei clienti per il 2026, dimostrando come il legame con la clientela continui nel tempo, anche senza la presenza fisica del locale.

“Ho già l’agenda piena per il 2026: i clienti mi hanno già invitato nelle loro case vacanze, per non perderci”. Petronilla Frosio è già totalmente avvolta dalla malinconia, oltre che dall’incredulità: in questi giorni la sua vita ha subito un vero e proprio stravolgimento, da quel 1984, anno in cui intraprese la sua avventura professionale nel ristorante di famiglia, lo storico Posta di Sant’Omobono Terme, località Selino Basso, di cui poi divenne chef e co-titolare con la sorella Luisa. Un locale simbolo della Valle Imagna, che nella serata di martedì 6 gennaio, le due sorelle hanno salutato per sempre, almeno sotto il lato professionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Piatti gourmet e cortesia di casa. Il «Posta» di Sant’Omobono chiude dopo 115 anni

Leggi anche: Lurano, troppa burocrazia e mancanza di ricambio: dopo 30 anni chiude il Comitato Genitori

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dopo 115 anni chiude il ristorante Posta, simbolo di Sant’Omobono Terme; Dopo 115 anni chiude il ristorante Posta, Petronilla Frosio: “Non avevamo ricambio, ma non può finire qui; Chiuso dopo 115 anni il ristorante «Posta» di Sant’Omobono che cerca un nuovo gestore; Sant'Omobono, il ristorante Posta ha chiuso dopo 115 anni. Ma qualcuno sarebbe interessato alla gestione.

Dopo 115 anni chiude il ristorante Posta, Petronilla Frosio: “Non avevamo ricambio, ma non può finire qui” - titolare, con la sorella Luisa, dello storico ristorante Posta della Valle Imagna, a Bergamonews racconta le sensazioni inerenti alla chiusura del locale inaugurato dalla famiglia nel 191 ... bergamonews.it