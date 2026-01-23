gossip dalla spagna alice campello e alvaro morata avviano le pratiche di divorzio

Recenti indiscrezioni dalla Spagna indicano che Alice Campello e Alvaro Morata avrebbero avviato le procedure di divorzio. La notizia, riportata dal giornalista Pedro Jota Fernández, suggerisce una separazione definitiva tra i due. Al momento, né i diretti interessati né i loro rappresentanti hanno confermato ufficialmente la notizia.

A lanciare la bomba gossip è stato il giornalista esperto di gossip Pedro Jota Fernández, secondo il quale Alice Campello e Alvaro Morata avrebbero deciso di dirsi definitivamente addio. “Stanno aspettando di comunicarlo in un momento in cui entrambi saranno sicuri e tutto sarà definito”, ha svelato il giornalista durante il programma En todas las salsas. Secondo l’esperto, le cose sarebbero ormai fatte: dopo la decisione di Morata di lasciare l’abitazione di famiglia e di trasferirsi a pochi metri di distanza, come svelato nei giorni scorsi dal magazine spagnolo Hola!, sembra che la presunta ex coppia abbia deciso di mettere fine alla lunga storia d’amore con il divorzio, anche se dai diretti interessati continuano a non arrivare conferme o smentite. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

