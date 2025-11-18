Sul Natale siamo in ritardo C’è un silenzio assordante

Mentre le città vicine, vedi Ancona, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Porto Recanati, hanno già presentato i loro cartelloni degli eventi natalizi 2025, a Civitanova nessuna notizia, nessuna programmazione, nessuna visione". È la denuncia di Viviamo Civitanova che sottolinea il ritardo nella predisposizione degli eventi da organizzare in città per renderla attrattiva, anche sotto il profilo dello shopping, durante le festività natalizie: "Per il Natale 2025, un silenzio assordante. È inaccettabile che a metà novembre non esista alcuna programmazione natalizia per la nostra città. Le luci, gli eventi, le politiche di accoglienza non sono dettagli estetici: sono strumenti economici, sono sostegno reale per le attività che resistono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

