È di 17 arresti per traffico e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti il bilancio di una vasta operazione condotta questa mattina dai Carabinieri della Compagnia di Breno nelle province di Brescia, Bergamo, Verbania e Torino. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura della Repubblica di Brescia e hanno coinvolto soggetti con precedenti penali, ritenuti responsabili di aver gestito un ingente giro di spaccio di cocaina e hashish, con un volume d’affari stimato in circa 400.000 euro mensili. L’operazione “Grisù”: i dettagli dell’indagine Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione, denominata “Grisù”, ha visto la collaborazione dei reparti territoriali competenti, del 2° Nucleo Elicotteri di Orio al Serio e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Droga, raffica di arresti a Brescia: i dettagli dell'operazione "Grisù", pusher in azione nella vegetazione

Approfondimenti su Droga Raffica

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Droga Raffica

Argomenti discussi: Cerbaie sotto l’assedio dei carabinieri. Blitz a raffica, arresti e sequestri; Roma nella morsa della droga: guerra allo spaccio e raffica di arresti; Droga nascosta tra davanzali, contatori e bici: raffica di arresti al Quarticciolo; Crack, marijuana e hashish: altri due arresti.

Palermo. Raffica di arresti per droga tra Olivuzza, San Filippo Neri e Altarello: tre pusher in manetteI Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, finalizzate alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga, hanno arrestato in tre diverse att ... libertasicilia.it

Roma nella morsa della droga: guerra allo spaccio e raffica di arrestiTredici persone sono state arrestate nel corso di un blitz antidroga messo a segno dai Carabinieri a Roma, fino al litorale, e che ha permesso di ... iltempo.it

Raffica di controlli nel centro e nelle aree sensibili: droga nascosta sugli autobus, furti in abitazione, sanzioni per la movida e interventi per il decoro urbano - facebook.com facebook

Droga nascosta tra davanzali, contatori e bici: raffica di arresti al Quarticciolo ilfaroonline.it/2026/01/19/dro… #news #notizie #cronaca x.com