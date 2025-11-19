Lecce via libera a una maxi operazione antimafia | oltre 100 carabinieri in azione Raffica di arresti
Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione antimafia del comando provinciale dei Carabinieri di Lecce che stanno eseguendo numerose misure cautelari. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
